Комфортное место с исторической атмосферой. В Уфе идёт реконструкция парков и скверов в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». После окончания работ горожане получат современные общественные пространства, где они раньше гуляли сами, а теперь приходят отдыхать со своими детьми.
Почти за полвека сквер имени Феликса Дзержинского стал одним из любимых мест отдыха горожан. Расположен он в центре столицы за кинотеатром «Родина», напротив здания бывшего КГБ, ныне – прокуратуры республики. Здесь было уютно и красиво, говорит уфимка Алина Королёва. Теперь ждет открытия сквера после ремонта, чтобы вновь отдохнуть в любимом месте.
После завершения работ сквер «Железного Феликса» обретёт свой прежний, но более современный вид. А что касается фонтана, то он будет глубоко модернизирован. На эти цели уже выделено порядка 8 миллионов рублей. В рамках программы «Формирование современной городской среды» здесь также приведут в порядок мемориал с именами сотрудников прокуратуры – участников Великой Отечественной войны, заменят покрытие и инженерные сети, обновят наружное освещение и высадят зелёные насаждения.
Работа кипит и в дендропарке имени лесовода Георгия Рутто в Уфе. Особо охраняемая природная территория в микрорайоне Зелёная Роща площадью 7 гектаров была открыта в середине прошлого века. Сегодня здесь растут разные виды деревьев, в том числе башкирская липа и белорусская акация – из Беларуси и был родом сам лесовод.
Сложность этого проекта в том, что рабочие ограничены подъездными путями. Чтобы не повредить многолетние деревья, специалисты используют технику минимального размера. В будущем в дендропарке планируют разместить публичную библиотеку, арт-объекты и малые архитектурные формы.
Не просто ухоженные аллеи, а пространства для отдыха, вдохновения и общения получат горожане после завершения работ. Если не подведёт погода, прогуляться по обновлённым общественным территориям можно будет уже в июне.