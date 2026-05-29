В Уфе идёт реконструкция парков и скверов

Комфортное место с исторической атмосферой. В Уфе идёт реконструкция парков и скверов в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». После окончания работ горожане получат современные общественные пространства, где они раньше гуляли сами, а теперь приходят отдыхать со своими детьми.

Почти за полвека сквер имени Феликса Дзержинского стал одним из любимых мест отдыха горожан. Расположен он в центре столицы за кинотеатром «Родина», напротив здания бывшего КГБ, ныне – прокуратуры республики. Здесь было уютно и красиво, говорит уфимка Алина Королёва. Теперь ждет открытия сквера после ремонта, чтобы вновь отдохнуть в любимом месте.

Было красиво, надеемся, будет ещё лучше. Рады, что город развивается. Ждём открытия сквера, обязательно придём сюда гулять. Алина Королёва, жительница г. Уфы

После завершения работ сквер «Железного Феликса» обретёт свой прежний, но более современный вид. А что касается фонтана, то он будет глубоко модернизирован. На эти цели уже выделено порядка 8 миллионов рублей. В рамках программы «Формирование современной городской среды» здесь также приведут в порядок мемориал с именами сотрудников прокуратуры – участников Великой Отечественной войны, заменят покрытие и инженерные сети, обновят наружное освещение и высадят зелёные насаждения.

Хотелось бы, чтобы люди с пониманием относились к нашей работе. Чтобы не было актов вандализма. А то что-то сделаешь, приходишь, и видишь: там граффити или что-то сломано. Чтобы жители внимательно к этому относились. Данил Галиуллин, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Работа кипит и в дендропарке имени лесовода Георгия Рутто в Уфе. Особо охраняемая природная территория в микрорайоне Зелёная Роща площадью 7 гектаров была открыта в середине прошлого века. Сегодня здесь растут разные виды деревьев, в том числе башкирская липа и белорусская акация – из Беларуси и был родом сам лесовод.

Раньше сюда ходили те, кто не боялся. Дорог не было, только тропинки, и после дождя грязь была, ждали, когда высохнет. Теперь в любую погоду тут можно гулять. Олег Плотников, прораб

Сложность этого проекта в том, что рабочие ограничены подъездными путями. Чтобы не повредить многолетние деревья, специалисты используют технику минимального размера. В будущем в дендропарке планируют разместить публичную библиотеку, арт-объекты и малые архитектурные формы.

Укладывается брусчатка с мраморной крошкой, дополнительно выполнено освещение. А также будут дополнительно установлены скамейки и урны, чтобы люди тут не сорили. Вадим Дигитаев, руководитель проекта