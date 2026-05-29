В селе Большой Куганак распахнула двери новая мечеть. На церемонии открытия присутствовали представители духовенства, администрации района, а также жители села и гости.

Открытие мечети в Большом Куганаке имеет огромное значение для местной мусульманской общины. Это не только место для совершения религиозных обрядов, но и центр общественной жизни, где верующие смогут собираться, общаться, делиться опытом и укреплять духовные связи. Первые молитвы в ней были посвящены благословению, миру и процветанию.