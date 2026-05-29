В Уфе прошел благотворительный блиц-турнир по шахматам «Спорт во благо». Его организовали для сбора средств на лечение 11-летнего Тимура, который большую часть жизни борется с тяжёлым онкозаболеванием. Ребенку необходим портативный генератор кислорода.
Чтобы собрать деньги на оборудование, неравнодушные решили организовать турнир – мальчик и сам любит играть в шахматы. К соревнованиям присоединились все те, кто готов помочь ребенку.
За досками встретились представители бизнеса, муниципальные и государственные служащие, а также башкирские спортсмены. Главным призом блиц-турнира стала не победа, а возможность помочь. Сто процентов стартовых взносов перечислят в фонд Уфимского хосписа на лечение Тимура, чтобы мальчик мог свободно дышать.