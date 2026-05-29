В Уфе организовали благотворительный блиц-турнир по шахматам

В Уфе прошел благотворительный блиц-турнир по шахматам «Спорт во благо». Его организовали для сбора средств на лечение 11-летнего Тимура, который большую часть жизни борется с тяжёлым онкозаболеванием. Ребенку необходим портативный генератор кислорода.

Чтобы собрать деньги на оборудование, неравнодушные решили организовать турнир – мальчик и сам любит играть в шахматы. К соревнованиям присоединились все те, кто готов помочь ребенку.