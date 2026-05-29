Жителя Башкирии задержали спустя четыре года розыска

45-летнего жителя Куюргазинского района осудили на 1 год лишения свободы по делу о повторном нарушении ПДД. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание мужчина должен был в колонии-поселении.

Осужденный заявил, что готов самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания, однако этого не сделал. После этого он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

27 мая 2026 года мужчину задержали спустя четыре года розыска. В суде он и его защитник просили не направлять его под конвоем, заявляя, что он может добраться до колонии самостоятельно.