Башкортостан получил наиболее высокую оценку в плане предоставления мер государственной финансовой поддержки для предпринимателей. Такие данные опубликовало Агентство стратегических инициатив. Впервые АСИ представило аналитический доклад по итогам формирования Национального инвестрейтинга, в котором, напомним, Башкортостан – в тройке лучших в стране.

Новое исследование агентства содержит детализированный анализ ключевых изменений деловой среды за последние годы. Аналитика охватывают все ключевые бизнес-процессы. Башкортостан демонстрирует высокие темпы роста по ряду важнейших показателей. Например, республика – в пятерке лучших по направлению защита бизнеса, а также в топе по соотношению качества среды и стоимости ведения бизнеса. К тому же Башкортостан на протяжении семи лет демонстрирует непрерывный рост инвестиций, выйдя на исторический максимум с опережением общероссийской динамики практически в два раза.