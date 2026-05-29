В Башкирии открылся новый мультитопливный комплекс

Это уже 72-я газозаправочная станция в регионе. Здесь можно не только заправить автомобиль газом: под рукой кафе, можно воспользоваться комнатой матери и ребёнка. Компания «Уфаойл» за пять лет реализовала девять проектов. В планах предприятия – строительство нового мультитопливного комплекса в Благовещенске.

Заправка на трассе М-5 оборудована четырьмя постами на отечественном оборудовании, ее производительность превышает 5 млн кубометров газа в год, а пропускная способность достигает 500 автомобилей в сутки. Станция удобна для грузового и междугороднего пассажирского транспорта, следующего транзитом через Уфу.