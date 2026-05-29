Это уже 72-я газозаправочная станция в регионе. Здесь можно не только заправить автомобиль газом: под рукой кафе, можно воспользоваться комнатой матери и ребёнка. Компания «Уфаойл» за пять лет реализовала девять проектов. В планах предприятия – строительство нового мультитопливного комплекса в Благовещенске.
Заправка на трассе М-5 оборудована четырьмя постами на отечественном оборудовании, ее производительность превышает 5 млн кубометров газа в год, а пропускная способность достигает 500 автомобилей в сутки. Станция удобна для грузового и междугороднего пассажирского транспорта, следующего транзитом через Уфу.
Инвестор – компания «Уфа Ойл» – развивает сеть мультитопливных АЗС по франшизе «Газпром» и «EcoGas». Предприятие также перевело весь собственный автопарк на метан по программе «Ремоторизация». Экологический эффект уже ощутим: благодаря замещению бензина и дизеля в 2025 году в республике предотвращен выброс почти 1,5 тысячи тонн загрязняющих веществ и свыше 9 тысяч тонн парниковых газов.