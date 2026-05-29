Студентам УУНиТ провели экскурсию по ИК-3 в Уфе

Теория на практике. Студенты института права Уфимского университета получили возможность увидеть, как функционирует изнутри исправительная колония №3. Будущие следователи и прокуроры смогли не только оценить условия содержания, но и заглянуть в глаза тем, кто когда-то тоже носил погоны.

Даже за колючей проволокой кипит жизнь. Естественно, со своими порядками. Многим пришлось приноровиться к новому делу. Вместо автомата – освоить швейную машинку. В основном здесь шьют спецформу, сейчас – для РЖД. За свою работу получают зарплату, ее можно потратить в местном магазине. И это один из немногих моментов, которые стали открытием для студентов.

Но поступают сюда совсем не за детские проступки. ИК-3 – специализированная, здесь отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Они уже получили свой жизненный урок, теперь нынешним студентам – будущими прокурорам и следователям – важно понимать, какая ответственная работа их ждет.