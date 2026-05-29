В рамках Недели предпринимательства в Уфе прошел круглый стол по продвижению туристических продуктов на цифровых платформах. Участие в обсуждении приняли гиды, бизнес-шериф, а также Министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина.

На круглом столе презентовали систему онлайн-бронирования, которая позволяет региональным информационным порталам продавать локальные туры через виджеты и QR-коды. На площадке Центра «Мой бизнес» также состоялось обсуждение поддержки туристического бизнеса. Основными ориентирами определили образовательные программы, юридическую защиту, аналитическую площадку и межведомственную организацию. Консультации юриста доступны уже сейчас по заявкам. Формат аналитической площадки будет спроектирован летом, а обучение стартует осенью.