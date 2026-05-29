Боец СВО из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

Позывной «Мультик» уроженец Нуримановского района получил от боевых товарищей. За этим, на первый взгляд, добрым и немного шуточным именем – судьба человека, прошедшего через серьезные испытания и сохранившего веру в Победу. Сегодня он – ветеран специальной военной операции.

Решение отправиться служить по контракту «Мультик» принял в 2024 году. По его словам, оставаться в стороне он больше не мог: в зоне СВО погибли его двоюродный брат и дядя.

Это решение назревало давно, поэтому с паспортом и «военником» в руках я направился в военкомат, - поделился «Мультик». – Родные и близкие приняли мое решение, поддержали. Хотя на тот момент отговаривать меня было бесполезно: родители воспитывали меня патриотом Родины, всегда ставили в пример наших дедов и прадедов – воинов Великой Отечественной войны. позывной «Мультик»

В зоне проведения специальной военной операции «Мультик» служил оператором беспилотного летательного аппарата. Вместе с сослуживцами он изучал картографические материалы, оценивал оперативную обстановку, планировал маршруты полетов и выполнял задачи, связанные с применением БПЛА.

Одним из важных направлений его работы была доставка необходимых грузов российским бойцам, находившимся в труднодоступных районах. С помощью беспилотников военнослужащим передавали боеприпасы, медикаменты и продовольствие.

Позже «Мультика» перевели на должность стрелка-зенитчика в состав зенитно-ракетной батареи. На новом месте службы он наблюдал за воздушным пространством, а при обнаружении вражеских беспилотников и крылатых ракет должен был поражать воздушные цели.

После возвращения к мирной жизни ветеран часто вспоминает боевые будни, сослуживцев и командира с позывным «Борода». За время службы они стали для него не просто товарищами, а настоящими братьями, которые, несмотря на риск и опасность, всегда были готовы прикрыть друг друга.

Говоря о своем боевом опыте, «Мультик» подчеркивает, что на передовой важна каждая военная специальность.

Каждый, кто находится на передовой, будь то артиллерист, танкист, пехотинец, гранатометчик, сапер, штурмовик, оператор БПЛА или любой другой военнослужащий, является неотъемлемой частью единого, мощного механизма, который ведет к достижению Победы. позывной «Мультик»

