Боец СВО из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

Позывной «Мультик» уроженец Нуримановского района получил от боевых товарищей. За этим, на первый взгляд, добрым и немного шуточным именем – судьба человека, прошедшего через серьезные испытания и сохранившего веру в Победу. Сегодня он – ветеран специальной военной операции.
Решение отправиться служить по контракту «Мультик» принял в 2024 году. По его словам, оставаться в стороне он больше не мог: в зоне СВО погибли его двоюродный брат и дядя.
В зоне проведения специальной военной операции «Мультик» служил оператором беспилотного летательного аппарата. Вместе с сослуживцами он изучал картографические материалы, оценивал оперативную обстановку, планировал маршруты полетов и выполнял задачи, связанные с применением БПЛА.
Одним из важных направлений его работы была доставка необходимых грузов российским бойцам, находившимся в труднодоступных районах. С помощью беспилотников военнослужащим передавали боеприпасы, медикаменты и продовольствие.
Позже «Мультика» перевели на должность стрелка-зенитчика в состав зенитно-ракетной батареи. На новом месте службы он наблюдал за воздушным пространством, а при обнаружении вражеских беспилотников и крылатых ракет должен был поражать воздушные цели.
После возвращения к мирной жизни ветеран часто вспоминает боевые будни, сослуживцев и командира с позывным «Борода». За время службы они стали для него не просто товарищами, а настоящими братьями, которые, несмотря на риск и опасность, всегда были готовы прикрыть друг друга.
Говоря о своем боевом опыте, «Мультик» подчеркивает, что на передовой важна каждая военная специальность.
