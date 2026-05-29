Более тысячи компаний из Башкортостана продавали свою продукцию за рубежом в 2025 году. Радий Хабиров рассказал на своих страницах в социальных сетях о поддержке региональных предпринимателей в их экспортной деятельности на примере компании «Медовз». Предприятие является крупнейшим поставщиком башкирского мёда за границу. За 11 лет объём их экспорта вырос в 400 раз.