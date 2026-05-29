Наблюдательный совет рекомендовал отлить памятник Салавату Юлаеву из бронзы

Сегодня в Уфе прошло очередное заседание, на котором общественники и эксперты обсуждали варианты реставрации скульптуры. Все в один голос отмечают целесообразным реализовать изначальный замысел автора Сосланбека Тавасиева. Об этом заявил и президент Российской академии художеств Василий Церетели. Были озвучены последние данные экспертизы чугуна, а также обнародованы архивные данные из истории создания монумента, проливающие свет, почему памятник изначально не отлили из бронзы.

Все последние недели встречи Наблюдательного совета проходили в мастерской. Теперь – за столом переговоров, что говорит о необходимости принимать волевое решение: как реставрировать памятник. Но у экспертов, похоже, не остаётся сомнений, тем более в свете результатов последнего анализа металла скульптуры.

Много раз слышала, что может быть, у нас хороший или плохой чугун. Понимаете, дело не в том, что он плохой или хороший, дело в том, что он очень сильно неоднороден для этой массы и для подобной сборной конструкции, что вызывает в отдельных местах разрушения, в других местах – чрезмерное напряжение, которое было ещё более усугублено сварочными работами. Наша лаборатория, проведя анализы, совершенно ответственно сообщает нам, что чугун не был бронзирован. Анна Пышта, директор по реставрации Фонда академии художеств

А ведь в документах материал был отмечен именно как бронзированный чугун. Впрочем, специалисты провели целое расследование, чтобы понять, почему при создании нарушили изначальный замысел автора. Были утверждены планы и даже выделена бронза для отливки, но в 1961 году приняли постановление о запрете на использование бронзы в монументальной скульптуре. Вот, видимо, и переиграли.

Запрещался выпуск скульптуры из бронзы, меди, из сплавов на медной основе без специального разрешения. Мы нашли главный документ, почему не сделали из бронзы: только для экономии, так как медь в стране на то время нужна была для обороны. Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Специалисты вновь напомнили, что практика создания скульптур по-новому – обычное дело в российской и мировой практике. Но сейчас есть уникальная возможность завершить первоначальный замысел автора памятника Салавату, то есть отлить его из бронзы. Специальный эксперт на заседании совета – президент Российской академии художеств Василий Церетели – даже рассказал, где будет проходить отливка в случае принятия положительного решения.

Будут сделаны в первую очередь формы, которые взяты здесь, на месте, – можно сказать, точные копии. Эти формы перевезены в Санкт-Петербург, на завод, где отливался сам Салават Юлаев из чугуна, и там же будет отлит из бронзы, на том же месте, на том же заводе. Василий Церетели, президент Российской академии художеств

При этом фактически жители получат сразу два памятника. Чугунный оригинал также подлатают и планируют установить на одной из уфимских площадок под стеклянным куполом.

Все эти экспертные заключения опубличить, разместить на сайте Башкультнаследия, чтобы каждый заинтересованный человек мог посмотреть, ознакомиться. Мы для себя ставим первые числа июня, что решение будет принято, потому что на сегодняшний день мы услышали мнение членов Наблюдательного совета, представителей различных общественных объединений, представителей Общественной палаты. Салават Кулбахтин, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, председатель Наблюдательного совета

Мы выслушали убедительное экспертное заключение авторов проекта, реставраторов, которые на основе архивных материалов доказали, что надо восстановить памятник Салавату Юлаеву именно в бронзе. Расих Хамитов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности