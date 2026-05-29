Музыка и «Незабудка»: в Уфе завершил работу второй день «Территории женского счастья»

Солист группы Ay Yola Ринат Рамазанов подарил Аните Цой курай. Кроме того, башкирский артист аккомпанировал на национальном инструменте корейской песне, исполненной народной артисткой России. Во второй день «Территории женского счастья» участники обсуждали тему продвижения локальной музыки. Ведущей встречи была Анита Цой.

Музыка входит в число креативных индустрий. Более того, отрасль является одним из ключевых и наиболее коммерциализированных направлений творческой экономики. На круглом столе говорили о конкретных инструментах продвижения на музыкальный рынок. Опытом делились те, кто уже это сделал.