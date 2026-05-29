Творческие встречи и бизнес-игра: как прошёл второй день «Китап-байрама» в Уфе

В Уфе второй день проходит Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Более 80 издательств со всей России, а также Беларуси и Ирана принимают участие. В шатрах продают книги, писатели проводят мастер-классы и встречи с поклонниками.

Масштабное мероприятие даёт возможность молодым литераторам продвигать свою продукцию, искать новых читателей, знакомить их с творчеством и налаживать контакты с издательствами. Представлен широкий ассортимент литературы на разных языках и для аудитории всех возрастов.