В Уфе второй день проходит Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Более 80 издательств со всей России, а также Беларуси и Ирана принимают участие. В шатрах продают книги, писатели проводят мастер-классы и встречи с поклонниками.
Масштабное мероприятие даёт возможность молодым литераторам продвигать свою продукцию, искать новых читателей, знакомить их с творчеством и налаживать контакты с издательствами. Представлен широкий ассортимент литературы на разных языках и для аудитории всех возрастов.
Также на фестивале филателист Владимир Зайцев провёл бизнес-игру «Мировые деньги». Собирать банкноты он начал ещё в детстве. В его коллекции купюры из более чем 200 стран. Игру мужчина придумал с целью привлечь к филателии молодёжь. В скором времени экспозицию можно будет увидеть в Центре юношеского чтения Национальной библиотеки с 1 июня по 28 августа.