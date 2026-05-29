В Уфе врачи провели сложную операцию по удалению опухоли лёгкого

В Уфе пациенту провели сложнейшую малоинвазивную операцию по удалению опухоли лёгкого. Она стала частью научно-практической конференции «Современные аспекты лечения злокачественных новообразований». В течение двух дней ведущие специалисты будут обмениваться опытом, посещать мастер-классы и знакомиться с новыми технологиями в области лечения рака.

Слабость и неприятные ощущения в области висков сегодня – единственное, что беспокоит Ришата Абрарова. Накануне он перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга. Главным симптомом недуга, вспоминает мужчина, стали внезапные судороги. Благо, рядом оказалась супруга, которая немедленно вызвала скорую помощь.

Каким именно было новообразование – покажет гистология. А вот у этого 27-летнего пациента опухоль нейроэндокринная – карциноид лёгкого. Новообразование потенциально злокачественное и встречается крайне редко, в основном у молодых людей. Таким пациентам необходимо хирургическое лечение, причём сегодня специалисты отдают предпочтение органосохраняющим оперативным вмешательствам.

Известный хирург-онколог из Москвы Андрей Рябов на своей практике уже сталкивался с подобным недугом. Теперь своим опытом он делится с коллегами из Башкортостана в рамках научно-практической конференции «Современные аспекты лечения злокачественных новообразований».

В течение двух дней онкологи республики и ведущие специалисты федеральных центров будут посещать мастер-классы, пленарные заседания, обмениваться опытом и знакомиться с новыми технологиями в области лечения рака. К слову, только в прошлом году в регионе выявили более 15 тысяч новых случаев заболевания.

Начать лечение, не упустив драгоценного времени, во многом стало возможным благодаря диспансеризации и «Поездам здоровья». А в прошлом году на борьбу с онкологией вышел и «Онкопатруль».