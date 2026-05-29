В Башкирии растёт число аварий с участием детей на питбайках

В Башкортостане правоохранители бьют тревогу: с каждым днём растёт число аварий с участием детей на питбайках. Родители покупают опасную игрушку, забывая про последствия. В ход идут даже маломощные модели, которые продавцы выдают за безопасные. Чтобы пресечь нарушения, сотрудники Госавтоинспекции ежегодно проводят профилактический рейд «Не рули, малай!». С начала года уже выявили 15 дорожно-транспортных происшествий с детьми-водителями мототехники, в которых 18 несовершеннолетних получили травмы.

Их видно издалека по характерному треску мотора и резким рывкам. Ещё минуту назад этот питбайк лихо маневрировал между рядами, но сейчас – под прицелом камер и инспекторов. Причина остановки стандартная для этого сезона: юный водитель без прав, без регистрации и, как часто бывает, без тормозов.

15-летний парень решил прокатить сестрёнку до магазина – всего на пять минут, как он сам объяснил. Но эти пять минут закончились составлением протокола, вызовом эвакуатора и штрафом для родителей. Транспортное средство, которое юноша даже не имел права водить, отправили на спецстоянку, а самого «гонщика» инспекторы по делам несовершеннолетних пригласили на серьёзный разговор. Теперь семье придётся не только заплатить штраф, но и объяснить, почему детская шалость едва не обернулась трагедией.

В этом году на территории республики зарегистрировано уже 15 ДТП с участием детей-водителей. 18 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. К счастью, летальных исходов пока нет. Но палаты детской больницы регулярно пополняются юными байкерами с переломами и черепно-мозговыми травмами.

Чтобы хоть как-то обезопасить детей, в Госсобрании Башкортостана ещё в 2024 году предлагали обязать владельцев квадроциклов и питбайков ставить технику на учёт – лично или через фото- и видеофиксацию. Однако инициатива до сих пор остаётся на уровне обсуждения.

Но почему дети вообще садятся за руль? Они просят у родителей, и те, не разобравшись, идут в магазин. Однако подвох может ждать прямо при покупке. Маркетологи часто лукавят либо ошибаются. Бывает, продавцы путают объём двигателя или в документах указывают меньшую мощность. В итоге родители покупают юному гонщику не «тренировочный» аппарат, а практически полноценную мототехнику.