Из Башкортостана с любовью. В республике в третий раз проводится акция в поддержку студентов и аспирантов, обучающихся в Москве. Проект запустили по инициативе главы региона, и он предполагает бесплатную доставку посылок от родителей в столицу страны.
Одежда, постельные принадлежности, кухонная утварь, продукты питания – на этом список содержимого посылок не заканчивается. В коробках и сумках всё самое необходимое для своих детей, собранное родителями с особым трепетом и любовью.
«Из Башкортостана с любовью» – так называется проект, инициированный главой республики. Он направлен на поддержку студентов и аспирантов, обучающихся за пределами региона. На одном из оперативных совещаний Радий Хабиров поручил сделать акцию регулярной.
Это уже третий по счёту обоз. Акция стартовала в прошлом году. Первая поездка состоялась в ноябре, вторая – уже в феврале 2026 года. В третий раз фургоны с посылками решили отправить перед самым началом летней экзаменационной сессии.
Акция полностью бесплатна. Студенты и аспиранты заранее проходили регистрацию. В этот раз запустили два маршрута: один автомобиль выехал из Учалов, другой – из Сибая, тем самым собирая по пути следования посылки от родных. Уже скоро они вместе с частичкой тепла и родительской заботы доберутся до своих адресатов.