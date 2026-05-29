В Москву студентам из Башкирии в третий раз доставят посылки от родных

Из Башкортостана с любовью. В республике в третий раз проводится акция в поддержку студентов и аспирантов, обучающихся в Москве. Проект запустили по инициативе главы региона, и он предполагает бесплатную доставку посылок от родителей в столицу страны.

Одежда, постельные принадлежности, кухонная утварь, продукты питания – на этом список содержимого посылок не заканчивается. В коробках и сумках всё самое необходимое для своих детей, собранное родителями с особым трепетом и любовью.

«Из Башкортостана с любовью» – так называется проект, инициированный главой республики. Он направлен на поддержку студентов и аспирантов, обучающихся за пределами региона. На одном из оперативных совещаний Радий Хабиров поручил сделать акцию регулярной.

Это уже третий по счёту обоз. Акция стартовала в прошлом году. Первая поездка состоялась в ноябре, вторая – уже в феврале 2026 года. В третий раз фургоны с посылками решили отправить перед самым началом летней экзаменационной сессии.