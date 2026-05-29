В эти выходные в Уфе состоится 15-й юбилейный «День 1000 велосипедистов». Впервые мероприятие пройдёт в двухдневном формате. 30 мая на площади Ленина стартует велофестиваль с программой «Велодетство» для юных участников от 3 до 12 лет и их родителей.

31 мая первым событием дня станет велогонка «Проспект» с участием как опытных велосипедистов, так и любителей. Затем состоится традиционный массовый велопробег по улицам города. Старт в 11:00 от площади имени Ленина. Велосипедисты проедут по проспекту Октября и далее по улицам Айская и 8 Марта. Финишируют участники у сквера Борцам Революции, где будет развернута зона активности.