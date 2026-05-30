В Башкирии начался «сезон» сабантуев

30 мая в Башкирии стартуют первые сабантуи. О народных празднествах напомнили жителям и гостям республики.
Первыми праздник отметят жители Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.
6 июня сабантуи состоятся в 20 районах республики: Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский районы.
11 июня праздник пройдет в Баймакском районе.
12 июня сабантуй проведут Балтачевский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Бураевский, Давлекановский, Дуванский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Кигинский, Краснокамский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Федоровский и Шаранский районы.
13 июня народные гулянья запланированы в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах.
20 июня — в Белебеевском и Куюргазинском районах.
4 июля праздник плуга состоится в Дюртюлинском районе, а 18-го — в Белорецком.