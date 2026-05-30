В Башкирии выросло количество лосей и косуль

Количество многих животных значительно выросло. Лосей стало больше с 22,5 до 36,5 тысячи, сибирских косуль — с 21 до 37 тысяч, рыси — с 300 до почти 1300 особей, барсуков — с 5800 до почти 10 тысяч, зайцев-русаков — с 9500 до 14 тысяч, лесных куниц — с 4700 до 7300, ондатр — с 9400 до 24 тысяч, волков — с 468 до 870. Медведей — 2733 особи, бобров — 17 тысяч. Численность белок — 15,5 тысячи, зайцев-беляков — почти 29 тысяч, лисиц — около 9800 особей.