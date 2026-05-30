В Уфе предупреждают о перекрытии дорог из-за велопарада

В Уфе состоится День 1000 велосипедистов. Из-за проведения мероприятия перекроют некоторые дороги.
Велопарад стартует в 11:00 на площади им. Ленина. Шествие пройдет по проспекту Октября, Айской и 8 Марта. Финиш будет в сквере Борцам Революции.
С 18:00 30 мая до 18:00 31 мая перекроют участок улицы 8 Марта между Айской и Мингажева.
31 мая с 06:00 до 12:00 перекроют:
– проспект Октября (между Северным проездом и улице имени города Галле);
– Южный и Северный проезды у Горсовета и внутреннюю дорогу между ними.
31 мая с 10:00 до 12:00 перекроют:
– проспект Октября (между Северным проездом и улицей 50-летия Октября);
– 50-летия Октября (между проспектом Октября и 8 марта)
– Айскую (между 50-летия Октября и 8 Марта).
31 мая с 12:00 до 15:00 перекроют участок 50-летия Октября – от Айской до Мингажева.
Общественный транспорт на улицах, где будут действовать ограничения, поедет в объезд по улицам-дублерам. Кроме того, 31 мая с 06:00 до 16:00 не будут ездить троллейбусы №13, №18, №21, №22 и трамваи №1, №5, №16, №18В.