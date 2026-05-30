В Уфе завершилась IV Международная ярмарка «Китап-байрам»

Три дня, более 80 издательств, тысячи гостей. В заключительный день была насыщенная программа, во многом связанная с эпосом «Урал-батыр». На Советской площади прошёл финал детского конкурса сказителей. Также наградили издательства за лучшие книги на «Земле Урал-батыра».

Строки древнего эпоса лейтмотивом звучали на разных площадках «Китап-байрама», но громче всего – со сцены. Здесь собрались финалисты конкурса сказителей «Урал-батыра». В числе победителей были те, кто смог выучить все 4,5 тыс. строк легендарного произведения. Победителями стали те, кто смог передать силу эпоса. Конкурс сказителей проводится уже не один десяток лет, но в последние годы интерес особенно высок, говорят организаторы.

В прошлом году по указу Радия Хабирова в Башкортостане учредили День эпоса «Урал-батыр». Он ежегодно отмечается 8 июня. В преддверии этой даты на площадке «Китап-байрама» наградили и победителей конкурса «Книга года на Земле Урал-батыра». Среди лауреатов – и гости из Ирана, которые участвуют на «Китап-байраме» второй год подряд.

Специальный приз главы республики получила книга башкирского издательства «Китап» – «Сила в единстве. Многонациональная Россия». Награду вручал председатель жюри конкурса, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев. Он участвует в выставке уже четвёртый год подряд, называя «Китап-байрам» одним из лучших книжных мероприятий.