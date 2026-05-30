Из Уфы во Владикавказ отправился первый прямой рейс

Время в пути сократилось в разы, а бесконечные стыковки остались лишь неприятным воспоминанием. Из Уфы во Владикавказ запустили первый прямой рейс авиакомпании «NordStar». Билеты раскупили почти мгновенно – практически все 180 мест были заняты. С каким настроением улетали первые счастливчики?

Пассажиров первого прямого рейса Уфа – Владикавказ встречают, как полагается: с красной лентой, напутственными словами, и на посадку приглашают почти полный самолёт. Три часа в пути, и пассажиры оказываются у подножия Кавказских гор, минуя многочасовые пересадки в Москве или Минеральных Водах.

Среди первых счастливчиков – семья Шакировых. Раньше, чтобы отправить детей к бабушке и дедушке в Северную Осетию, приходилось бронировать билеты с огромным запасом по времени и готовиться к долгой дороге. Теперь всё иначе: регистрация, взлёт – и уже вечером школьники на месте.

Рейс будет осуществляться еженедельно по пятницам. Теперь пассажиры смогут улетать к морю или в горы сразу после рабочей недели, возвращаясь обратно ровно через семь дней.

Новый маршрут пассажиры встретили с воодушевлением, но для авиаторов это не только праздник, но и серьёзный вызов. Южное направление всегда считалось непростым из-за погодных сюрпризов и ограничений в небе.

Новый рейс позволит жителям и гостям республики удобно путешествовать в столицу Северной Осетии, а также расширит возможности для деловых и туристических поездок между регионами.