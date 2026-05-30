В Башкирии прошли первые сабантуи

Праздник единства, традиций и уважения. В Башкортостане стартовал сезон сабантуев. Первыми своих тружеников полей чествовали жители Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.

Сабантуй традиционно встречает участников не только хлебом-солью, но и башкирским кумысом с чак-чаком. В многонациональной республике веками мирно живут представители разных народов, бережно храня свои обычаи и уважая традиции соседей. И праздник плуга для них тоже общий. Среди почётных гостей – не только труженики полей, но и участники спецоперации.

Своё мастерство гостям показали спортивные клубы района, авиамоделисты. А волонтёры из числа матерей участников СВО приготовили 500 порций плова, которым угощали всех желающих. А их было немало: многие приехали издалека целыми семьями.

Торжественное открытие сабантуя началось с поощрения передовиков сельскохозяйственного труда, лучших механизаторов района. За высокие достижения в работе они были награждены памятными подарками и почётными грамотами. Среди них – Ильназ Газизов: впервые за руль трактора он сел в 16 лет. Отслужив в армии, устроился механизатором официально. Попал на СВО в рамках частичной мобилизации. После тяжёлого ранения и реабилитации вернулся домой, где вновь занялся любимым делом.

Тысячи зрителей стали свидетелями триумфа, пожалуй, самого опытного участника сабантуя. На протяжении почти четырёх десятилетий он приезжает на праздник плуга, чтобы покорить самый высокий столб. В этот раз выбрал подарок для внуков.