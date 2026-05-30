Это честный и живой разговор о подростковом периоде, полном не только страхов и неуверенности, но также приключений и шансов изменить жизнь. В рамках мастер-класса ребята узнали, как создаются и оживают персонажи, а также придумали свою уникальную историю в картинках.

Также в рамках фестиваля юные читатели пообщались с детской писательницей Евгенией Русиновой. Для уфимских читателей автор провела мастер-класс «Книга как связь поколений». Она рассказала, из чего складываются семейные истории в её работах, всё ли в них выдумка или часть взята из реальной жизни, а также ответила на вопросы ребят. Кроме того, гостей ждала викторина и трогательные письма, которые участники мероприятия писали себе будущим. К слову, в столице республики Евгения Русинова впервые, но она уже успела познакомиться с Уфой.