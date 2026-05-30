В Уфе прошёл Национальный кубок по силовым видам спорта «Гром секира»

Преодоления и рекорды. В уфимском парке Аксакова прошёл Национальный кубок по силовым видам спорта «Гром секира». Он посвящён памяти Руслана Минибаева, экс-президента Национальной ассоциации пауэрлифтинга и собрал спортсменов из разных уголков страны. Участниками в рамках проекта «Сильные люди» стали ветераны СВО. Некоторые силачи ставили как личные, так и мировые рекорды.

Вес взят: одной рукой ветеран СВО Артем Мухарямов поднимает 120 кг – личный рекорд. Год назад боец начал заниматься силовыми видами спорта и теперь активно выступает.

Но не только ветераны-мужчины соревновались в силе. Проект «Сильные люди» помогает ветеранам СВО через занятия спортом проходить переподготовку и адаптацию.

Ветераны СВО выступали на одной площадке с профессионалами и любителями. В парке Аксакова прошёл Национальный кубок по силовым видам спорта «Гром секира». Кто-то ставит свои первые рекорды, а кто-то в Уфе готовится к более серьёзным соревнованиям. 15-летняя Ева Танатарова установила мировой рекорд для своего возраста.