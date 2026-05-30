Уже завтра в Уфе пройдет 15-й юбилейный «День 1000 велосипедистов». Впервые праздник спорта решили провести в двухдневном формате. И сегодня на площади имени Ленина состоялся фестиваль «Велодетство». В нём приняли участие юные спортсмены не старше 12 лет. Они соревновались в заездах на беговелах и велосипедах, а также преодолели полосу препятствий.
Во время стартов ребят со сцены поддерживали детские хореографические и вокальные ансамбли. Завтра состоится массовый велопробег. Старт в 11:00. Финишируют любители двухколёсного транспорта у сквера Борцам Революции.