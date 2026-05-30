28 турниров, внушительные победы на российских и международных стартах, большие планы на будущее – так подвела итоги сезона Федерация фехтования Башкортостана. Это традиционное мероприятие, которое собирает вместе юных спортсменов, титулованных, с ограниченными физическими возможностями и ветеранов.

Побед действительно было много. Личное серебро на этапе кубка мира Егора Баранникова и золото в составе сборной страны. Юниоры на подобном турнире тоже не подвели: Амир Фахретдинов стал первым в личном зачете, Ростислав Хамдамов – вторым. Успешно выступили на чемпионате и кубке страны.