В Уфе на набережной реки Белой прошёл «Зелёный марафон»

От мала до велика, без каких-либо возрастных ограничений: бегали даже с детьми в колясках. Сегодня на набережной реки Белой в Уфе прошёл «Зелёный марафон». Мероприятие не ограничилось только спортивной частью. Для горожан и гостей города организовали массу других активностей.

Не от того, что оставить не с кем, а чтобы ребёнок приобщался к спорту с детства. Среди участников забега на четыре километра были и родители с колясками. А вот Сафаргалиевы на «Зелёный марафон» пришли большой семьёй.

В забеге на десять километров Гюзель участвовала с дочерью и мамой. Люция Хусниярова, несмотря на возраст, старается не пропускать подобных общегородских мероприятий. Спорт, говорит опытная бегунья, даёт сил и заряжает энергией.

Дистанции на десять и четыре километра, отдельно состязались предприниматели, также были организованы детские и инклюзивные забеги. Без награды не ушёл никто.