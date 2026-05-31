В небе над Башкирией появится «голубая» Луна

Первое полнолуние произошло 1 мая, а второе жители республики смогут увидеть 31 мая. Луна пройдет апогей — наиболее удаленную к Земле точку лунной орбиты и будет находиться на наибольшем в этом году расстоянии от Земли (406 368 км). Также второе полнолуние в месяце будет самым маленьким полнолунием года (микрополнолуние). Находясь дальше от Земли, Луна будет выглядеть примерно на 5,5% меньше и на 10,5% тусклее, чем обычная полная.