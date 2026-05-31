В Башкирии на питбайке погиб 14-летний ребёнок

В Чишминском районе произошла трагедия. В аварии погиб 14-летний подросток.

30 мая на 3 км автодороги Осоргино-Енгалышево подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Гранта», которая двигалась в том же направлении. Ребёнок скончался сразу от полученных травм. Водитель авто был трезв и не пострадал.

Известно, что семья подарила подростку питбайк на день рождения в прошлом году. Ребёнок пользовался им, находясь на даче. Ведётся разбирательство, прокурата организовала проверку случившегося.

Фото: ГАИ РБ. 

