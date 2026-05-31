В Уфе «День 1000 велосипедистов» собрал 25 тысяч человек

Сегодня, 31 мая, в Уфе в 15-ый раз состоялся фестиваль «День 1000 велосипедистов». О мероприятии рассказали в администрации столицы.
В велопараде приняли участие более 25 тысяч человек. Город по-настоящему превратился в площадку для масштабного спортивного мероприятия.
В рамках фестиваля велосипедисты преодолели маршрут, часть которого прошла под аккомпанемент симфонического оркестра. Финишная точка была расположена в сквере Борцам Революции, где гостей ждала культурно‑развлекательная программа: розыгрыши призов и награждение участников с самыми оригинальными костюмами.
