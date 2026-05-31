В Башкирии расследуют разрушающийся жилой дом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту разрушения аварийного жилого дома в Стерлитамаке.
Жильцы дома по улице Ломоносова заявили о непригодном для эксплуатации строении 1959 года: инженерные системы изношены, подвальные помещения затапливаются, в зимний период температурный режим в квартирах не соответствует установленным нормам.
Несмотря на признание строения аварийным в 2021 году, мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья до настоящего времени не принимается. Отмечается, что аналогичная ситуация сложилась и в соседнем доме. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. Возбуждено уголовное дело.