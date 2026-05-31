Неделя выдалась богатой на культурные события. Так, Уфа на три дня стала книжной столицей России. В четвёртый раз на Советской площади проходила международная ярмарка «Китап-Байрам». Более 80 издательств со всей страны, а также Ирана и Беларуси представили свои лучшие книги. Среди десятков тысяч посетителей были Глава Башкортостана Радий Хабиров, помощник Президента России Владимир Мединский, а также известные актёры и звёзды эстрады. О том, как в республике популяризуют чтение и прививают любовь к литературе, – в нашем сюжете.
Советская площадь столицы в конце мая превратилась в книжный рай для любителей печатного слова. Произведения на любой вкус и форму. Вот и гости из Беларуси решили не упустить возможность устроить премьеру для своего нового издания. Ориентируясь на опыт прошлых лет, в успехе не сомневаются.
Помощник Президента России Владимир Мединский подчеркнул огромную роль книги в нравственном воспитании подрастающего поколения. Он отметил усилия руководства республики в этом направлении и рассказал, почему важно приобщать к чтению современных детей, которые все чаще пропадают в виртуальном пространстве.
В столь плотном графике даже глава республики не может представить свою жизнь без книги. Как рассказал Радий Хабиров, читает сразу четыре попеременно.
За четыре года работы «Китап-Байрам» зарекомендовал себя авторитетной площадкой среди книгоиздателей. Интерес среди жителей республики к мероприятию только растёт.
Помимо продажи книг, самом большом шатре каждый час-полтора проходят презентации произведений от современных российских писателей и авторов по самым разным темам. К примеру, сейчас психолог не только представляет свою работу, но и проводит тренинг для читателей.
«Китап-Байрам» для уфимского писателя Алии Халирахмановой как для молодого литератора даёт возможность продвигать свою продукцию, искать новых читателей и знакомить их с творчеством, в том числе налаживать контакты с издательствами.
Свою коллекцию книг пополнил и Сергей Безруков. Народный артист России и Башкортостана обзавёлся изданиями для пятилетнего сына.
Для гостей организовали фотозоны. Взрослые и дети могли окунуться в эпоху 19-го века, примерить на себя образы литературных персонажей и не только.
Эксперты уверены: «Китап-Байрам» помогает укреплять дружественные отношения республики с другими странами. Издательство из Ирана второй год подряд презентует в Уфе детские книги и воспитательную литературу. Гости из Мурманской области прибыли с новой книгой, которая рассчитана для маленьких читателей.
Тематика «Китап-Байрама» посвящена Году единства народов, а также семейному чтению и патриотическому воспитанию. Отличие этого года в том, что мероприятие проводили во всех городах и районах республики. С викторинами, мастер-классами и встречами с литераторами. Свои рецензии дают и федеральные эксперты, называя книжную ярмарку в Башкортостане одной из лучших в России.
Заключительный день посвятили эпосу «Урал-батыр». На сцене подвели итоги детского конкурса сказителей. В числе победителей те, кто смог выучить все 4,5 тысячи строк легендарного произведения. Наградили и издателей лучших национальных книг, которые были представлены со всей России. «Китап-Байрам» вновь доказал: в век цифровизации люди все равно тянутся к чтению бумажных изданий. Главное – не забывать о них и не откладывать в дальний угол книжного шкафа.