«Китап-Байрам» в Уфе: итоги IV Международной книжной ярмарки

Неделя выдалась богатой на культурные события. Так, Уфа на три дня стала книжной столицей России. В четвёртый раз на Советской площади проходила международная ярмарка «Китап-Байрам». Более 80 издательств со всей страны, а также Ирана и Беларуси представили свои лучшие книги. Среди десятков тысяч посетителей были Глава Башкортостана Радий Хабиров, помощник Президента России Владимир Мединский, а также известные актёры и звёзды эстрады. О том, как в республике популяризуют чтение и прививают любовь к литературе, – в нашем сюжете.

Советская площадь столицы в конце мая превратилась в книжный рай для любителей печатного слова. Произведения на любой вкус и форму. Вот и гости из Беларуси решили не упустить возможность устроить премьеру для своего нового издания. Ориентируясь на опыт прошлых лет, в успехе не сомневаются.

Помощник Президента России Владимир Мединский подчеркнул огромную роль книги в нравственном воспитании подрастающего поколения. Он отметил усилия руководства республики в этом направлении и рассказал, почему важно приобщать к чтению современных детей, которые все чаще пропадают в виртуальном пространстве.

Для меня огромное удовольствие видеть, какие усилия прилагает руководство республики для популяризации книги. Это прекрасное дело. Нужно сделать всё, чтобы наши дети читали. Это поможет им развивать память, логическое мышление, желание познавать новое, а главное – добиваться большего, когда они вырастут. Надеюсь, что добрая традиция проводить этот фестиваль будет продолжена и дальше. Владимир Мединский, помощник Президента России

В столь плотном графике даже глава республики не может представить свою жизнь без книги. Как рассказал Радий Хабиров, читает сразу четыре попеременно.

Книга – это источник знаний, книга для нас помощник и советчик. Иногда, когда ты просто устал, лёг, читаешь книжку перед сном, – это какое-то успокоение, поэтому книги надо читать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За четыре года работы «Китап-Байрам» зарекомендовал себя авторитетной площадкой среди книгоиздателей. Интерес среди жителей республики к мероприятию только растёт.

Помимо продажи книг, самом большом шатре каждый час-полтора проходят презентации произведений от современных российских писателей и авторов по самым разным темам. К примеру, сейчас психолог не только представляет свою работу, но и проводит тренинг для читателей.

«Китап-Байрам» для уфимского писателя Алии Халирахмановой как для молодого литератора даёт возможность продвигать свою продукцию, искать новых читателей и знакомить их с творчеством, в том числе налаживать контакты с издательствами.

Свою коллекцию книг пополнил и Сергей Безруков. Народный артист России и Башкортостана обзавёлся изданиями для пятилетнего сына.

Для гостей организовали фотозоны. Взрослые и дети могли окунуться в эпоху 19-го века, примерить на себя образы литературных персонажей и не только.

Эксперты уверены: «Китап-Байрам» помогает укреплять дружественные отношения республики с другими странами. Издательство из Ирана второй год подряд презентует в Уфе детские книги и воспитательную литературу. Гости из Мурманской области прибыли с новой книгой, которая рассчитана для маленьких читателей.

Тематика «Китап-Байрама» посвящена Году единства народов, а также семейному чтению и патриотическому воспитанию. Отличие этого года в том, что мероприятие проводили во всех городах и районах республики. С викторинами, мастер-классами и встречами с литераторами. Свои рецензии дают и федеральные эксперты, называя книжную ярмарку в Башкортостане одной из лучших в России.