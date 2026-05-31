Известные артисты, лекции и мастер-классы: в Уфе прошла «Территория женского счастья»

Уфа стала территорией женского счастья. В столице прошел шестой всероссийский форум. Проект, который помог десяткам тысяч женщин. Площадка по традиции объединила прекрасных представительниц, спикеров, экспертов из различных отраслей, а также именитых гостей. Программа насыщенная: это лекции, круглые столы, мастер-классы – выбрать можно было на свой вкус.

Какая женщина в нашей стране не мечтала бы о том, чтобы ей спел Сергей Безруков? Прекрасному полу Башкортостана повезло: мэтр сцены сыграл на гитаре, исполнил песню для них. Проекту, который придумала Каринэ Хабирова, уже восемь лет. Глава республики отметил, что в первое время только наблюдал за этой особенной территорией.

Академия – это деятельная помощь. Женщины получают здесь медицинские, просветительские и организационные консультации. И в этом её главная ценность. От имени всех мужчин республики говорю нашим женщинам слова любви, уважения и признательности. В непростое время именно ваша забота, стойкость и душевная сила помогают сохранять уверенность и поддерживать тех, кто защищает страну. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

VI Всероссийская «Территория женского счастья» в этом году говорит об искусстве, но не только о картинах и театре. Искусство быть здоровой и быть собой – не менее виртуозная наука.

Темой нашей Академии в этом году мы выбрали искусство. Это удивительная сила, которая помогает соединять сердца без слов. Искусство любить, жить, быть мамой, врачом, педагогом. А самое сложное для каждого из нас – искусство быть рядом, уважать и помогать друг другу. Здесь собрались люди, которые хотят созидать и делать мир лучше. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Десятки площадок – от консультаций до мастер-классов. Искусство быть мамой, красиво говорить, что связывает эмоциональный интеллект и политику – женщины просто выбирали в программе тему, которая им по душе.

По традиции работали площадки для матерей и жен участников спецоперации. Гузалия Хисамутдинова потеряла сына – пережить горе ей помогли других. Сейчас она поддерживает бойцов и их близких, став социальным координатором. Республика последовательно выстраивает систему поддержки семей участников спецоперации, и «Территория женского счастья» тоже стала местом, где помощь можно получить без лишних бумаг и очередей.

2026 год в Башкортостане объявлен Годом большой и дружной семьи, и форум полностью вписался в эту повестку. В регионе сегодня насчитывается более 74 тысяч многодетных семей – это первый показатель в Приволжском федеральном округе. На площадках «Территории женского счастья» могли найти по вкусу тему как мамы, так и те, кто готовится ими стать.

За годы существования «Территория женского счастья» объехала 45 муниципалитетов республики, провела 49 крупных событий и собрала более 64 тысяч участниц. В 2024 году проект представили на ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» как лучшую региональную практику.

Второй день форума удивил необычным дуэтом. Солист группы Ay Yola Ринат Рамазанов подарил Аните Цой башкирский курай, а затем аккомпанировал на нём корейской песне в исполнении народной артистки России. И такой перфоманс был на круглом столе, посвященном локальной культуре, которая может звучать современно и выходить далеко за пределы региона.