В районах Башкирии прошли первые сабантуи

Праздник единства, традиций и уважения. В Башкортостане стартовал сезон сабантуев. Первыми своих тружеников полей чествовали жители Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов. Механизаторы этих муниципалитетов успели отработать в агрономические сроки, однако времени на отдых нет: сельхозработники начинают битву за будущий урожай. Но всё же праздник в свою честь хлеборобы не пропустили.

Весенняя посевная кампания в Башкортостане близится к завершению. Благоприятные погодные условия позволили аграриям республики существенно нарастить темпы проведения полевых работ. Специалисты Минсельхоза фиксируют рост по севу сахарной свёклы и масличных культур. Яровые, зерновые и зернобобовые уже посажены на площади в миллион гектаров, что составляет 90% от плана. Накануне в тех районах, где весенне-плевые работы завершились, прошли первые праздники плуга.

Сабантуй традиционно встречает участников не только хлебом-солью, но и башкирским кумысом с чак-чаком. В многонациональной республике веками мирно живут представители разных народов, бережно храня свои обычаи и уважая традиции соседей. И праздник плуга для них тоже общий. Среди почетных гостей не только труженики полей, но и участники спецоперации.

Своё мастерство гостям показали спортивные клубы района, авиамоделисты. А волонтёры из числа матерей участников СВО приготовили 500 порций плова, которым угощали всех желающих. А их было немало. Многие приехали издалека целыми семьями.

За высокие достижения в работе на сабантуе наградили передовиков производства. Среди них – Ильназ Газизов. Впервые за руль трактора он сел в 16 лет. Отслужив в армии, устроился механизатором официально. Попал на СВО в рамках частичной мобилизации. После тяжелого ранения и реабилитации вернулся домой, где вновь занялся любимым делом.

Тысячи зрителей стали свидетелями триумфа, пожалуй, самого опытного участника сабантуя. На протяжении почти четырех десятилетий он приезжает на праздник плуга, чтобы покорить самый высокий столб. В этот раз рекордсмен выбрал подарок для внуков.

Бег в мешках, бой на подушках, куреш, волейбол и другие спортивные состязания. Гости праздника могли поучаствовать в самых разных соревнованиях. Но всё же кульминацией праздника стали захватывающие скачки на лошадях. Наездники из Гафурийского и соседних районов продемонстрировали мастерство верховой езды и скорость своих скакунов.

В срок весенне-полевые работы завершили и в Кугарчинском районе. Помогла не только погода, но и современная сельхозтехника. Если раньше, чтобы засеять поле, использовали несколько агрегатов, то теперь один, но многофункциональный. Однако даже лучшие агромашины не поедут без опытных механизаторов. Они и стали главными виновниками торжества. Передовиков отметили грамотами и подарками. Своим праздник плуга считают и те, кто готовит профессиональные кадры для сельского хозяйства.

Посевная кампания в республике выходит на завершающий этап. Основной задачей аграриев остаётся завершение полевых работ в оптимальные сроки и обеспечение качественного ухода за посевами. Очередные праздники плуга пройдут в 20 районах Башкортостана 6 июня.

