«Хоровод дружбы» и школьный вальс: в Башкирии прозвенели последние звонки

На уходящей неделе для выпускных классов по всей стране прозвучал последний звонок. В этом году стены школ Башкортостана покинули свыше 16 тысяч одиннадцатиклассников и 54 тысячи девятиклассников. Впереди их ждут экзамены и поступление в учебные учреждения. Традиционно праздничные мероприятия прошли по всей республике.

11 лет назад последний звонок прозвучал для ее старшей дочери, поэтому за среднюю Альмира Аминева почти не волнуется. Спокойна и сама школьница: Азалия уверенно идет к золотой медали. Впереди у нее – один из самых серьезных выборов в жизни.

Главный праздник для уфимских школьников прошел на площадке за Конгресс-холлом. 4,5 тыс. выпускников из Уфы в главных атрибутах – разноцветных лентах, значках и колокольчиках. Прощаясь с детством, девочки по традиции в последний раз облачились в белые фартуки.

Во взрослую жизнь свою младшую внучку Таисию провожает заслуженный артист страны Геннадий Родионов. До сих пор помнит, как десятилетия назад он и сам с лентой на груди отмечал окончание школы, но, признается, не с таким размахом.

Особенно трогательное событие для родителей. Ведь ребята, которые уже сегодня выбирают альма-матер, прошли свой путь от робких первоклассников до взрослых молодых людей. Многие из них стали победителями всероссийских олимпиад, творческими личностями, спортсменами.

«Последний звонок» открылся с «Хоровода дружбы». Это танцы народов многонационального Башкортостана. А уже кульминацией праздника по традиции стал школьный вальс. В этом году вместо «Уфимских лип» прозвучала новая композиция Рима Хасанова, которую он посвятил выпускникам, – «Гранд-вальс «Уфа».

Шаг во взрослую жизнь сделали порядка 16 тысяч выпускников по всей республике. Цветы, улыбки, слёзы радости и грусти – всё смешалось на торжественных линейках. В Иглинском районе выпускников у дома культуры провожали первоклассники. В Чишмах по традиции бал состоялся в парке Победы. А в Чекмагуше 114 человек, кроме вальса, исполнили старофранцузский танец бранль, греческий сиртаки и флешданс. В Нефтекамске в завершение праздника выпускники выпустили в небо белоснежных голубей.

Уже покинув стены школы, девушки и юноши пообещали, что не забудут своих учителей и по возможности будут их навещать. А учителя, в свою очередь, пожелали каждому выпускнику найти для себя дело всей жизни.

Впереди ребят ждут серьезные испытания. 1 июня стартуют первые экзамены – ЕГЭ. В этом году сроки сдачи сдвинули, чтобы ребята смогли лучше подготовиться и успешно завершить школьную программу. 27 июня они получат на руки свои аттестаты. К слову, именно сегодняшние выпускники – будущие первокурсники застанут достроенный Уфимский кампус, в общежития которого они смогут заселиться уже со следующего учебного года.