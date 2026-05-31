Проповеди в мечетях и молитвы на передовой: как жители Башкирии отметили Курбан-байрам

Жители Башкирии на неделе отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. Во всех мечетях республики состоялись проповеди. Центральной локацией в Башкортостане по традиции стала уфимская «Ляля-Тюльпан». Участие в торжествах принял глава республики. А сразу после этого Радий Хабиров вместе с верховным муфтием России и главой Башкортостанской митрополии дали старт строительству духовно-просветительского комплекса на территории парка «Патриот».

Подчинить свою волю Всевышнему, проявлять милосердие и делиться с ближними – в этом главный духовный смысл Курбан-байрама. Для Альфии Фахруллиной этот день особенный. Именно вера помогла женщине в один из самых трудных моментов её жизни.

Обращаясь к верующим, верховный муфтий Талгат Таджуддин призвал к единству и взаимопониманию между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Он подчеркнул важность сохранения традиционных семейных ценностей и воспитания подрастающего поколения в духе нравственности. Вместе с прихожанами мечети «Ляля-Тюльпан» праздничную молитву совершил и Радий Хабиров.

Хөрмәтле мосолман ҡәрҙәштәр! Изге Ҡорбан байрамы менән ихлас ҡотлайым! Уважаемый Верховный муфтий Талгат-хазрат! Уважаемые друзья! От души поздравляю со священным праздником Курбан-байрам. В этот день мы возносим наши молитвы Всевышнему о благополучии наших семей и родных, помогаем близким. В эти непростые для страны времена наши молитвы обращены к воинам, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. И, конечно, мы всегда будем им помогать. Хочу всем пожелать благополучия и согласия. Пусть будет мир в наших домах, пусть будет мир в нашей стране. Байрам менән! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Курбан-байрам отметили и в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы из Башкортостана собрались в мечети «Звезда Рахмана». Храм возвели военнослужащие батальона имени Салавата Юлаева. Герой России, комбат Тельман Уралбаев отметил: на передовой вера придаёт особые силы. Несмотря на службу, утро в день мусульманского праздника они начали с молитвы за родных и боевых товарищей.

В память о героях, погибших за Родину, в день Курбан-байрама на территории парка «Патриот» дали старт строительству духовно-просветительского комплекса. Первые кубометры бетона в основание будущей мечети и часовни подавали одновременно с двух машин. Строить объекты будут параллельно. Стилистически и функционально здания тоже схожи.

На торжественную церемонию вместе с главой республики приехал не только верховный муфтий России, но и митрополит Филарет. Строящийся объект ещё больше должен укрепить межконфессиональное согласие. Духовно-просветительский комплекс на территории парка «Патриот» имени героя России Максима Серафимова станет символом уважения к подвигу бойцов разных поколений.