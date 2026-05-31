«Эхо БДФ»: в Уфе прошла специальная программа Большого детского фестиваля

Еще одним знаковым культурным событием в Уфе стало проведение специальной программы Большого детского фестиваля. «Эхо БДФ» ознаменовалось показом полутора десятков лучших спектаклей для детей со всей страны. А первой зрители увидели постановку «Маленький принц», где главную роль исполнил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. Помимо этого, в пятидневной программе были мастер-классы, встречи с художниками и писателями. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Волшебное погружение в сказку. Путешествие от планеты к планете превращается в изучение мира, любви и дружбы. История не только для маленьких зрителей, но и для взрослых, которые забыли, что были детьми. Исполнитель главной роли и рассказчик – Сергей Безруков. А помогает оркестр Московского Губернского театра. Действо дополнила видеоинсталляция с рисунками автора книги Антуана де Сент-Экзюпери. Так в Уфе стартовала спецпрограмма Большого детского фестиваля «Эхо БДФ». Столица республики была выбрана неслучайно.

Глава Башкортостана Радий Хабиров при личной встрече поблагодарил Сергея Безрукова за инициативу проведения фестиваля в Уфе. Он подчеркнул, что артиста в регионе очень любят и уважают. В интервью телеканалу БСТ художественный руководитель фестиваля пояснил, почему спектакль «Маленький принц» актуален для любого возраста.

В программу вошли восемь спектаклей театров из разных регионов страны, ставших лауреатами Большого детского фестиваля. Их отобрало детское жюри. Свои постановки представили также театры республики. Но этим программа не ограничилась. Для педагогов и юных актеров организовали мастер-классы и образовательные курсы.

На мастер-классах дети учились работать в разных направлениях творчества. Иллюстратор из Санкт-Петербурга Леся Уланова рассказала, как создать своих персонажей для комиксов. Юные уфимцы узнали, как оживить героев, а также придумали уникальную историю в картинках.