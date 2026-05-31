«Зажигающая звёзды»: в Уфе отметили 100-летие Миляуши Муртазиной

На этой неделе столетний юбилей отметила Миляуша Муртазина. Певица и педагог Уфимского государственного института искусств буквально зажигала звёзды. В числе её учеников Радик Гареев, Диляра Идрисова, Ильдар и Аскар Абдразаковы и многие другие. В честь юбилея великого учителя и талантливого наставника в Уфе состоялись праздничный концерт и выставка, организованная Музеем музыки имени Фёдора Шаляпина. Все подробности биографии легендарного педагога – в нашем репортаже.

Редкие книги, фотографии и открытки с личной подписью той, чье имя стало воплощением оперного искусства республики. Выставка с говорящим названием «Зажигающая звёзды» в этот вечер объединила немало артистов и ценителей музыки. Но самыми ценными гостями, конечно, стали ученики Миляуши Муртазиной – выдающегося профессора и основоположника башкирской вокальной школы.

Она была той, кто буквально зажигал звёзды – почти до 90 лет преподавала в Уфимском государственном институте искусств. Но прежде, чем стать педагогом, Миляуша Галеевна прошла нелегкий путь. Ей не было и 16, когда она пришла на эвакуированный из Москвы авиазавод. Тяжесть работы облегчала музыка: чтобы не заснуть в ночную смену, девушка пела. Чуть позже начала гастролировать по госпиталям и своим голосом лечила души раненых солдат.

Сегодня сложно представить, но Миляуша Галеевна могла стать вовсе не музыкантом, а инженером. По настоянию отца она поступила в авиационный институт. Но в то же время услышала о наборе в студию при Уральской консерватории. Кажется, что искусство ее буквально преследовало.

Но оперной дивой Миляуша Муртазина не стала, её увлекла педагогическая деятельность. За долгие годы работы она воспитала целую плеяду звёзд. В их числе – Аскар и Ильдар Абдразаковы. Сегодня братья – прославленные басы, но Миляуша Галеевна помнит их еще мальчишками, которые росли на ее глазах. В день рождения великого педагога выдающиеся ученики в очередной раз говорят спасибо.

«Школа Муртазиной» широко признана в музыкальном мире, а ее учеников неофициально, но гордо называют «муртазинцами». Сегодня выпускники педагога покоряют ведущие сцены – от Большого театра до «Ла Скала» и «Метрополитен-опера».