В Уфе прошел 15-й «День 1000 велосипедистов»

В Уфе прошел юбилейный, пятнадцатый «День 1000 велосипедистов». В традиционном спортивном мероприятии приняли участие 25 тысяч любителей здорового образа жизни. В этом году впервые фестиваль проходил в двухдневном формате. В первый день состоялся детский заезд для ребят от 3 до 12 лет. Второй начался с велогонки профессиональных спортсменов и продолжился общим стартом любителей.

Разминка под зажигательную зумбу. Площадь имени Ленина оживилась в это воскресное раннее утро. Уфимцы приготовили свои велосипеды и полны энергии покорять проспект Октября. Такие спортивные мероприятия объединяют семьи и прививают любовь к активному образу жизни с детства. Сегодня в очередной раз уфимцы собираются вместе с родными, ведь для большинства из них это стало семейной традицией. Самые креативные – в костюмах любимых персонажей.

На старт вышли от мала до велика. Одному из самых старших велосипедистов Евгению Павловичу – 75 лет. Для него участвовать в таких спортивных фестивалях – уже привычное дело.

Уфа вновь стала столицей велоспорта. С каждым годом желающих прокатиться по свободной дороге города всё больше и больше. В этот раз участвовало около 25 тысяч человек. Центральный массовый заезд прошел по проспекту Октября, Айской и улице 8 Марта. Движение колонны проходило в комфортном темпе около 12–15 км/ч. Приятной традицией велопробега стал конкурс костюмов. Участники продумывали свой образ до мелочей.

Впервые фестиваль проходил в расширенном двухдневном формате. В субботу на площади имени Ленина состоялся фестиваль «Велодетство». В нем приняли участие юные спортсмены не старше 12 лет. Они соревновались в заездах на беговелах и велосипедах, а также преодолели полосу препятствий.