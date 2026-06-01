Также строители проведут полную отделку помещений, обновят системы освещения и электроснабжения, заменят двери и окна, модернизируют ванные и уборные. В отремонтированном отделении появится и новое современное медоборудование. Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения республики, депутатского корпуса госсобрания и благотворительного фонда «ЛАКИ».

На сегодняшний день на учете эндокринологического отделения РДКБ стоит более 2000 детей со всей республики. Это пациенты с сахарным диабетом, заболеваниями гипофиза, щитовидной железы, надпочечников и другими. И, по словам врачей, отделение, построенное более 30 лет назад, нуждалось в проведении комплексных ремонтно-восстановительных работ и улучшении материально-технической базы. Модернизация отделения позволит создать максимально комфортные условия для детей и сопровождающих их родителей.