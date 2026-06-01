В деревне Сабанаково открыли современную спортивную площадку, посвященную памяти местного жителя. Идею подарить односельчанам место для спорта Айнур Забихуллин задумывал вместе со своей женой Ольгой. К сожалению, реализовать идею при жизни он не успел. Но его супруга довела благородное дело до конца.

И сегодня обновленная площадка уже принимает первых юных спортсменов. Рядом со спортивным объектом распахнул свои двери и парк Победы в честь героев Великой Отечественной войны. Инициатором создания этой мемориальной зоны выступил неравнодушный сельчанин Ринат Газизов. Теперь в Сабанаково появилось уникальное общественное пространство, где гармонично соседствуют спорт и живая память об истории нашей страны.