На трассах Башкирии усилили контроль за водителями

Сегодня, 1 июня, в утренние часы сотрудники ГАИ проводят сплошные проверки водителей на нескольких участках автодорог.

Профилактические мероприятия организованы на 103-м км трассы Уфа – Янаул, на 6-м км автодороги Р-240, на 1230-м км трассы Москва – Казань, а также на 206-м км автодороги Уфа – Оренбург.

Основная цель проверок – профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделяют выявлению водителей в состоянии опьянения, лиц, управляющих транспортом без прав или после лишения водительского удостоверения, а также нарушений правил перевозки детей.