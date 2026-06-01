В Башкирии медведь оказался в нескольких шагах от людей

В Кугарчинском районе местные жители неожиданно оказались рядом с медведем. Косолапого заметили в кустах на расстоянии около 5 метров.

Очевидцам удалось снять встречу на видео. Ролик опубликовали в телеграм-канале «БашПрирода». По словам автора видео, медведь вел себя спокойно, поэтому опасная встреча обошлась без последствий.

Жителям напоминают: при встрече с дикими животными необходимо соблюдать осторожность, не приближаться к ним, не пытаться кормить или снимать с близкого расстояния. Лучше спокойно отойти на безопасную дистанцию и не привлекать внимание животного.