В Башкирии водолазы обнаружили тело пропавшего мужчины

В Учалинском районе завершились поиски мужчины, пропавшего на озере Ургун. Сообщение в экстренные службы поступило 29 мая в 17:32.

Очевидец рассказал, что на берегу озера были обнаружены оставленный без присмотра автомобиль и рыболовные снасти, при этом людей рядом не было.

На место выехали сотрудники полиции, представители служб ГО и ЧС, а также спасатели. В ходе проверки было установлено, что пропавший – житель Учалов 1938 года рождения.

30 мая во время водолазно-поисковых работ тело мужчины обнаружили в прибрежной зоне озера. Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия.