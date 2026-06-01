Проекты из Башкирии могут получить поддержку на федеральном уровне

Жители Башкирии могут представить свои инициативы на шестом форуме «Сильные идеи для нового времени». Прием заявок открыт до 15 июня на платформе идея.росконгресс.рф.
По итогам отбора эксперты определят топ-100 лучших идей. Их представят 22-23 июля в Москве. В этом году для оценки и анализа проектов также будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Заявки принимаются по нескольким направлениям:
«Национальная социальная инициатива» – проекты в сфере поддержки семьи и детства, здравоохранения, образования, социальной помощи гражданам, поддержки ветеранов СВО и их семей, развития ИИ в социальной сфере, развития малых городов и повышения качества жизни.
«Национальная кадровая инициатива» – идеи, связанные с навыками будущего, прогнозированием рынка труда, карьерой после 50 лет, занятостью молодежи, привлечением талантов из-за рубежа и созданием рабочих мест в сельской местности.
«Национальная технологическая инициатива» – проекты в области автономных и интеллектуальных систем, распределенной энергетики, локального искусственного интеллекта и новых сервисов на базе спутников.
«Экологическая и климатическая инициатива» – инициативы по сохранению природы, улучшению экологической ситуации, климатической адаптации, развитию территорий и созданию комфортной среды для жизни.
«Национальная предпринимательская инициатива» – проекты по развитию инвестиционного климата, инфраструктуры для технологического и креативного предпринимательства, поддержке национальных брендов, новым финансовым инструментам и микропроизводствам.
Кроме того, в рамках форума пройдет конкурс растущих российских брендов «Знай наших».
Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Соорганизаторами являются ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Фото: АСИ.