В Башкирии мать получила 17 лет колонии за убийство ребенка

В Башкирии вынесли приговор 29-летней жительнице Благовещенска по делу об истязании и убийстве малолетней дочери. Верховный суд республики признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

По данным суда, с августа 2024 года по февраль 2025 года женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. Она не обеспечивала ребенку нормальные условия жизни, питание, уход и необходимую медицинскую помощь. Кроме того, женщина оказывала на ребенка психологическое воздействие, включала громкие звуки, накрывала лицо и тело тканью, связывала область рта, одевала девочку в теплую одежду в душном помещении и оскорбляла ее.

Ночью 18 февраля 2025 года женщина, недовольная плачем дочери, совершила ее убийство. Приговор пока не вступил в законную силу.