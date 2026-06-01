В Башкирии раскрыли серию хищений топлива с АЗС

В Иглинском районе сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в серии хищений топлива с автозаправочных станций.

По данным МВД по РБ, мужчина приехал на АЗС на автомобиле «Форд Фокус» с нечитаемыми госномерами, заправил полный бак почти на 3 тысячи рублей и уехал, не оплатив покупку. Позже сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Ущерб он возместил в полном объеме.

В ходе проверки полицейские также установили его причастность еще к двум похожим эпизодам в Уфе. Общая сумма ущерба по ним составила почти 5 тысяч рублей. В ближайшее время мужчине предстоит ответить перед судом.