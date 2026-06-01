В турпрограмме «Дороги Победы» в Башкирии приняли участие 190 школьников

В Республике Башкортостан завершилась Всероссийская программа «Дороги Победы». В рамках нее 190 школьников приняли участие в двухдневных экскурсиях с посещением знакомых достопримечательностей и музеев Башкирии. В 2026 году федеральный проект охватывает 30 регионов, где дети и молодежь бесплатно путешествуют по городам воинской славы и памятным местам.
Программа «Дороги Победы» реализуется АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» (федеральный проект «Мы вместе»). С момента основания участниками программы стали более 1 млн человек.