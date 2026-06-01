Рустам Шарипов назначен исполняющим обязанности мэра Уфы

В администрации Уфы произошли кадровые изменения. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен Рустам Шарипов, ранее возглавлявший администрацию Хайбуллинского района. К работе в новой должности он приступает сегодня, 1 июня.

О назначении на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Вы его все знаете, представлять нужды нет. Он 12 лет работал главой администраций. Пять лет руководил Бурзянским районом и семь лет – Хайбуллинским, причем достаточно успешно и деятельно. Я считаю, что сейчас Уфе нужно дать немного энергии. Потому что мы не можем входить без этой энергии в выборную кампанию, потому что она будет непростой, будет избираться городской Совет. Огромное хозяйство, за ним надо смотреть.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Рустам Шарипов родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района. Окончил Сибайский институт БГУ и Башкирскую академию госслужбы и управления. Трудовую деятельность начал в 2000 году маляром, позже работал в банковской сфере. В 2009 году пришел в администрацию Бурзянского района, а в 2012 году был назначен ее главой.

