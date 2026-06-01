Рустам Шарипов назначен исполняющим обязанности мэра Уфы

В администрации Уфы произошли кадровые изменения. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен Рустам Шарипов, ранее возглавлявший администрацию Хайбуллинского района. К работе в новой должности он приступает сегодня, 1 июня.
О назначении на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Рустам Шарипов родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района. Окончил Сибайский институт БГУ и Башкирскую академию госслужбы и управления. Трудовую деятельность начал в 2000 году маляром, позже работал в банковской сфере. В 2009 году пришел в администрацию Бурзянского района, а в 2012 году был назначен ее главой.
